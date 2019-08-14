Ангарск отметит Всемирный день бездомных животных

Праздник пройдёт в городе уже в седьмой раз



17 августа в Ангарске состоится День бездомных животных. Седьмое по счёту традиционное мероприятие пройдёт в парке Строителей в рамках марафона «Добрый Ангарск».



Во время акции будут проведены мастер-классы; будет показана тематическая концертная программа; организованы лотерея, флешмобы, фотозоны и многое другое. Также в этот день состоится благотворительная ярмарка «Лавка счастья», а дворец творчества детей и молодёжи организует работу контактного зоопарка.



Все собранные в рамках праздника средства будут переданы на ремонт помещения для передержки животных, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

