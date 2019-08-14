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В Закаменский и Тункинский районы Бурятии направили 600 ягнят

В Закаменский и Тункинский районы Бурятии направили 600 ягнят
Общество, 
Передача овец состоялась в рамках программы «Социальная отара»

12 августа в селе Ноехон Селенгинского района состоялась передача овец по программе «Социальная отара», инициированной Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Этот проект по развитию овцеводства в сёлах и районах Бурятии получил поддержку президента страны и был запущен в 2012 году. И уже сегодня в Бурятии числится более 27 тысяч овец в социальных отарах, сообщает паблик «Селенгинский вестник» в социальной сети «Вконтакте».

Ноехонцы были первыми, кто получили овец. Ежегодно они передают молодняк в соседние села и в другие районы.

Сегодня 600 ягнят из Ноехона направили в Закаменский и Тункинский районы. Также овцы будут переданы отарам Селенгинского района. Всего в Селенгинском районе насчитывается около 10 тысяч овец по данной программе.

Всё это время проект находится под контролем Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Ежегодно участники программы держат отчёты о количестве приплода и общем состоянии дел своего хозяйства.

Программа призвана оказать помощь в возрождении исконного традиционного животноводства, агропромышленного комплекса и в обеспечении поддержки сельских жителей. Фермеры, получившие в дар молодняк, должны обеспечить сохранность овец, а также увеличить поголовье социальной отары.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году будут бесплатно розданы нуждающимся людям 5000 ягнят для разведения в рамках программы «Социальная отара».



социальная отара
 
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