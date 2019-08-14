Молодые мамы из Бурятии посетили всероссийский форум



Формирование и развитие общероссийского сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей в молодёжной среде стали главными целями форума.



На протяжении всего мероприятия молодые семьи принимали участие в образовательной и творческой программах съезда. В рамках мероприятия прошёл фестиваль клубов молодых семей.



- Мы приобрели полезные знакомства, новый опыт и массу знаний, необходимых для развития сообщества молодых семей. Нас вдохновила тёплая атмосфера форума. Все ребята были такие классные, мы, конечно, будем поддерживать с ними связь, - отмечают участники форума в социальных сетях.

Итогом форума стала общая концепция развития движения сообществ молодых семей в России в 2019-2024 годах.





Мамы из Бурятии посетили Всероссийский форум молодых семей, который проходил в Псковской области с 5 по 9 августа. Его участниками стали около 400 человек со всех уголков России, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.