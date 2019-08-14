В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных

Хозяева лучших животных получат автомобили УАЗ и «Ниву»



С 16 по 17 августа в Чите на базе Забайкальского центра племенного животноводства», расположенного в посёлке Кутузовка, впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных.



Экспертная комиссия выставки оценит племенных животных по трём основным направлениям: мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Всего будет представлено свыше 200 племенных животных. Хозяйства привезут 184 овец трёх пород, 32 головы крупного рогатого скота семи пород и 16 лошадей девяти различных пород. Также посетители выставки смогут увидеть свиней, верблюдов, яков и кур. В общей сложности сельскохозяйственных животных в Читу привезут 35 предприятий, в том числе 25 племенных заводов и репродукторов из десяти районов Забайкальского края.



По итогам выставки будут названы лучшие животноводческие предприятия по разведению скота и чемпионы пород в различных номинациях. Главные призы – автомобили УАЗ и «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и правительство Забайкальского края.



Гостей и участников выставки ожидает обширная культурно-развлекательная программа: состоится выступление творческих коллективов краевого центра, пройдут конкурсы по поеданию бууз и разбиванию хребтовой кости сельхозживотных, будут работать фотозоны и предприятия общественного питания, организовано катание на лошадях.



Также в течение двух дней работы мероприятия будет работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Забайкальского края. Кроме того, вниманию посетителей будет представлена выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

