Хозяева лучших животных получат автомобили УАЗ и «Ниву»
С 16 по 17 августа в Чите на базе Забайкальского центра племенного животноводства», расположенного в посёлке Кутузовка, впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных.
Экспертная комиссия выставки оценит племенных животных по трём основным направлениям: мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Всего будет представлено свыше 200 племенных животных. Хозяйства привезут 184 овец трёх пород, 32 головы крупного рогатого скота семи пород и 16 лошадей девяти различных пород. Также посетители выставки смогут увидеть свиней, верблюдов, яков и кур. В общей сложности сельскохозяйственных животных в Читу привезут 35 предприятий, в том числе 25 племенных заводов и репродукторов из десяти районов Забайкальского края.
По итогам выставки будут названы лучшие животноводческие предприятия по разведению скота и чемпионы пород в различных номинациях. Главные призы – автомобили УАЗ и «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и правительство Забайкальского края.
Гостей и участников выставки ожидает обширная культурно-развлекательная программа: состоится выступление творческих коллективов краевого центра, пройдут конкурсы по поеданию бууз и разбиванию хребтовой кости сельхозживотных, будут работать фотозоны и предприятия общественного питания, организовано катание на лошадях.
Также в течение двух дней работы мероприятия будет работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Забайкальского края. Кроме того, вниманию посетителей будет представлена выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.
В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных
Общество, Фото:
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