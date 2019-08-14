 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных

В Чите впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Хозяева лучших животных получат автомобили УАЗ и «Ниву»

С 16 по 17 августа в Чите на базе Забайкальского центра племенного животноводства», расположенного в посёлке Кутузовка, впервые состоится региональная выставка сельскохозяйственных животных.

Экспертная комиссия выставки оценит племенных животных по трём основным направлениям: мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Всего будет представлено свыше 200 племенных животных. Хозяйства привезут 184 овец трёх пород, 32 головы крупного рогатого скота семи пород и 16 лошадей девяти различных пород. Также посетители выставки смогут увидеть свиней, верблюдов, яков и кур. В общей сложности сельскохозяйственных животных в Читу привезут 35 предприятий, в том числе 25 племенных заводов и репродукторов из десяти районов Забайкальского края.

По итогам выставки будут названы лучшие животноводческие предприятия по разведению скота и чемпионы пород в различных номинациях. Главные призы – автомобили УАЗ и «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и правительство Забайкальского края.

Гостей и участников выставки ожидает обширная культурно-развлекательная программа: состоится выступление творческих коллективов краевого центра, пройдут конкурсы по поеданию бууз и разбиванию хребтовой кости сельхозживотных, будут работать фотозоны и предприятия общественного питания, организовано катание на лошадях.

Также в течение двух дней работы мероприятия будет работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Забайкальского края. Кроме того, вниманию посетителей будет представлена выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.
сельскохозяйственные животные сельское хозяйство крупный рогатый скот Забайкальский край Чита агропромышленный комплекс скотоводство коневодство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии
Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии
Общество, 14.08.2019
Специалисты оценили условия проживания и работу медицинской и социальной служб
«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск
«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск
Общество, 14.08.2019
16 августа Русское географическое общество запустит по маршруту пилотную экспедицию
В Иркутской области состоится фестиваль любительских театров
В Иркутской области состоится фестиваль любительских театров
Общество, 14.08.2019
В мероприятии примут участие коллективы из Бохана, Усть-Ордынского, Иркутска и других городов
Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу
Улан-Удэ примет чемпионат по гиревому спорту и пауэрлифтингу
Общество, 14.08.2019
На соревновании ожидается участие более 300 спортсменов
Международные детские игры пройдут в Чите
Международные детские игры пройдут в Чите
Общество, 14.08.2019
На соревнования заявлено около 600 участников
В Улан-Удэ отключат холодную воду в ДНТ «Багульник»
В Улан-Удэ отключат холодную воду в ДНТ «Багульник»
Общество, 14.08.2019
Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ
Жителю Бурятии не выплачивали зарплату в компании в Амурской области
Жителю Бурятии не выплачивали зарплату в компании в Амурской области
Общество, 14.08.2019
Мужчина не получал зарплату несколько месяцев  
В России предложили ввести четырехднёвную рабочую неделю
В России предложили ввести четырехднёвную рабочую неделю
Общество, 14.08.2019
«В целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», отметили в ФНПР
Хамбо Лама встретился с политиком Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски
Хамбо Лама встретился с политиком Эдуардом Лимоновым и рэпером Хаски
Общество, 14.08.2019
Глава буддистов России поделился необычной фотографией в соцсети
Эксперты отмечают рост численности байкальской нерпы
Эксперты отмечают рост численности байкальской нерпы
Общество, 14.08.2019
Существует опасность перенаселения нерпы на Байкале

В Иркутске пройдёт конкурс «Миллион на добрые дела»
В Иркутске пройдёт конкурс «Миллион на добрые дела»
Общество, 14.08.2019
Конкурс проводится по нескольким номинациям
В центре Улан-Удэ уберут несколько ларьков
В центре Улан-Удэ уберут несколько ларьков
Общество, 14.08.2019
Владельцев имущества просят убрать самовольно установленные объекты 
В Бурятии с помощью фотоловушки выявили «чёрного» лесоруба
В Бурятии с помощью фотоловушки выявили «чёрного» лесоруба
Общество, 14.08.2019
 Ущерб составил более полумиллиона рублей 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^