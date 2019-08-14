В Иркутской области разыскали потерявшуюся женщину

Она отправилась за грибами и заблудилась
Вчера в дежурную часть полиции в Иркутской области обратилась 56–лентяя жительница и сообщила, что днём она отправилась за грибами в лес вблизи посёлка Коблук Нижнеудинского района. Однако заблудилась и самостоятельно найти дорогу обратно не смогла.
На розыск пропавшей незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных. Ситуацию осложняли плохие погодные условия, ветер и проливной дождь.
В результате менее чем через три часа правоохранители обнаружили разыскиваемую, которая искренне поблагодарила их за своевременно оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Она отправилась за грибами и заблудилась
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