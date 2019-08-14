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«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск

«Золотое кольцо Сибири» пройдёт через Улан-Удэ и Иркутск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
16 августа Русское географическое общество запустит по маршруту пилотную экспедицию 
 
С 16 августа по 1 сентября этого года пройдёт пилотное прохождение межрегионального краеведческого маршрута «Золотое кольцо Сибири» («Открываем Сибирь»), созданного Русским географическим обществом (РГО). В нём примут участие группа разработчиков, эксперты и журналисты.

Целью экспедиции РГО является прохождение территорий по познавательному маршруту, который объединяет 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО) и Республику Бурятия. Руководитель проекта – почётный президент РГО, председатель комиссии РГО по развитию туризма, академик В. М. Котляков.

Торжественное отправление экспедиции состоится 16 августа из Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. Команда пробега за 16 дней посетит главные достопримечательности регионов Сибири. Впечатляющие природные и культурно-исторические объекты, интересные народности – всё это войдёт в масштабный проект «Золотое кольцо Сибири». Экспедиция будет использовать имеющуюся на территории региона транспортную логистику (воздушный, водный, железнодорожный, авто и сверхпроходимый транспорт).

Ключевые точки маршрута: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск –Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ.

Иркутская область является участником межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири». Программой экспедиции предусмотрено посещение города Иркутска (17 и 21 августа) и посёлка Листвянка (18 августа). В рамках программы запланирована обзорная экскурсия по городу Иркутску, экскурсия в Байкальский музей, нерпинарий.

Итогом экспедиции станет подготовленный и прошедший экспертизу Русского географического общества маршрут, с которым в дальнейшем смогут ознакомиться не только жители России, но и зарубежные гости. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

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