Неравнодушные могут приобрести воспитанникам центра одежду, обувь, канцелярские принадлежности
Селенгинский центр социальной помощи семье и детям в преддверии нового учебного года проводит ежегодную социальную акцию для воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации «Помогите детям собраться в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В рамках акции с 15 по 31 августа принимается помощь - новая или в хорошем состоянии одежда, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки и др. по адресу: Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Карла Маркса, 11.
В Селенгинском центре социальной помощи стартовала благотворительная акция
Общество, Фото:
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