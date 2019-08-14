В Селенгинском центре социальной помощи стартовала благотворительная акция

Неравнодушные могут приобрести воспитанникам центра одежду, обувь, канцелярские принадлежности



Селенгинский центр социальной помощи семье и детям в преддверии нового учебного года проводит ежегодную социальную акцию для воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации «Помогите детям собраться в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



В рамках акции с 15 по 31 августа принимается помощь - новая или в хорошем состоянии одежда, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки и др. по адресу: Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Карла Маркса, 11.





