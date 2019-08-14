 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В Селенгинском центре социальной помощи стартовала благотворительная акция

В Селенгинском центре социальной помощи стартовала благотворительная акция
Общество,  Фото:pixabay.com
Неравнодушные могут приобрести воспитанникам центра одежду, обувь, канцелярские принадлежности

Селенгинский центр социальной помощи семье и детям в преддверии нового учебного года проводит ежегодную социальную акцию для воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации «Помогите детям собраться в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

В рамках акции с 15 по 31 августа принимается помощь - новая или в хорошем состоянии одежда, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки и др. по адресу: Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Карла Маркса, 11.


благотворительность помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лесники Бурятии потушили пожар в скалистой местности
Лесники Бурятии потушили пожар в скалистой местности
Общество, 14.08.2019
На его тушение потребовалось несколько дней
В Чите осудили организаторов подпольного казино
В Чите осудили организаторов подпольного казино
Общество, 14.08.2019
Пятеро организаторов получили условные сроки
Горячая вода в Октябрьском районе Улан-Удэ появится 20 августа
Горячая вода в Октябрьском районе Улан-Удэ появится 20 августа
Общество, 14.08.2019
Во время капитальной реконструкции теплосетей был выявлен ряд проблем
В Бурятии действуют 4 лесных пожара
В Бурятии действуют 4 лесных пожара
Общество, 14.08.2019
Всего за сутки проводились работы по тушению восьми
В Забайкалье пассажирка такси украла телефон
В Забайкалье пассажирка такси украла телефон
Общество, 14.08.2019
Гаджет потеряла предыдущая пассажирка
В Улан-Удэ задержали пьяного водителя с поддельными правами
В Улан-Удэ задержали пьяного водителя с поддельными правами
Общество, 14.08.2019
Ранее он был лишён водительских прав управления и решил приобрести новые
Жители Бурятии получают единовременные выплаты на первого ребёнка
Жители Бурятии получают единовременные выплаты на первого ребёнка
Общество, 14.08.2019
Размер выплаты равен двукратной величине прожиточного минимума для детей и составляет 21 986 рублей
Бурятская компания продемонстрирует свою разработку в Индии
Бурятская компания продемонстрирует свою разработку в Индии
Общество, 14.08.2019
Алексей Цыденов и DRD Biotech презентовали индийской компании первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека
«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине
«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине
Общество, 14.08.2019
Горожане активно обсуждают в Сети снимки «пострадавшей» машины  
В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги
В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги
Общество, 14.08.2019
В общей сложности они потратили около 110 тысяч рублей 
В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому
В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому
Общество, 14.08.2019
Жители республики могут проголосовать за один из десяти макетов 
На Ольхоне прошёл турнир по бурятской борьбе
На Ольхоне прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество, 14.08.2019
В турнире памяти Михаила Елбаскина приняли участие 260 атлетов
В Бурятии зенитчики из Приморья уничтожат авиацию и ракеты противника
В Бурятии зенитчики из Приморья уничтожат авиацию и ракеты противника
Общество, 14.08.2019
Тактические учения пройдут на полигоне Телемба 
Водители УФСИН Бурятии соревновались в мастерстве управления КамАЗ
Водители УФСИН Бурятии соревновались в мастерстве управления КамАЗ
Общество, 14.08.2019
Конкурс посвятили Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы    

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^