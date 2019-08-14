Лесники Бурятии потушили пожар в скалистой местности





















6 августа в ходе авиапатрулирования лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов увидел дым.На место лесного пожара оперативно выехали сотрудники Баргузинского лесхоза. Все дороги были размыты, добраться на автомобиле к месту пожара было невозможно. На помощь прибыл вертолёт, который доставил лесников к пойме реки Турокча.После высадки, от пожара огнеборцев отделял крутой скалистый склон, покрытый мхом и кедровым стлаником. Чтобы добраться до очага, лесники около 4 часов взбирались по скалистому склону, с 10-килогаммовыми рюкзаками и инвентарём в руках.- Мы вручную, лопатами прокладывали минерализованные полосы, чтобы остановить огонь. Позже на помощь прибыли сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза – рассказал Александр Паньков, руководитель тушения пожара.Несколько дней в условиях шквалистого ветра лесники боролись с пожаром, который раскинулся на 8 га скалистой местности. К 11 августа пожар удалось полностью ликвидировать, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.