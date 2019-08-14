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Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии

Столичные эксперты проверили психоневрологические интернаты Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты оценили условия проживания и работу медицинской и социальной служб
 
Группа специалистов научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского изучила качество медицинской помощи по профилю психиатрия в подведомственных учреждениях министерства социальной защиты Бурятии. В настоящее время в республике функционируют пять психоневрологических интернатов, а также детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

Эксперты центра имени Сербского совместно с врачами республиканского психоневрологического диспансера, произвели обходы учреждений, осмотрели проживающих граждан, оценили условия проживания. В ходе проверки была оценена работа медицинской и социальной служб, предложены рекомендации, касающиеся гражданско-правового статуса клиентов учреждений, в ряде случаев проведена коррекция фармакотерапии.

По результатам, специалистами дана положительная оценка деятельности учреждений, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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