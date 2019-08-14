В Чите осудили организаторов подпольного казино



Установлено, что в прошлом году пятеро человек занимались незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр в Чите. Они использовали игровое оборудование, Интернет, а также средства подвижной связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Лидер взяла на себя общее руководство преступной деятельностью, а остальные непосредственно проводили азартные игры, следили за исправностью игорного оборудования, передавали деньги руководителю, предоставляли отчёты о деятельности.



Группировка извлекла доход на общую сумму не менее 549 830 рублей, которыми участники распорядились по собственному усмотрению.

Все пятеро подсудимых вину в содеянном признали полностью.



Руководителю незаконного бизнеса назначили лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. Остальным - лишение свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 10 месяцев.



