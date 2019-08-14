В Чите осудили организаторов подпольного казино

Пятеро организаторов получили условные сроки
Установлено, что в прошлом году пятеро человек занимались незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр в Чите. Они использовали игровое оборудование, Интернет, а также средства подвижной связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Лидер взяла на себя общее руководство преступной деятельностью, а остальные непосредственно проводили азартные игры, следили за исправностью игорного оборудования, передавали деньги руководителю, предоставляли отчёты о деятельности.
Группировка извлекла доход на общую сумму не менее 549 830 рублей, которыми участники распорядились по собственному усмотрению.
Все пятеро подсудимых вину в содеянном признали полностью.
Руководителю незаконного бизнеса назначили лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год. Остальным - лишение свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 10 месяцев.
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Пятеро организаторов получили условные сроки
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