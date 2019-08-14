В Бурятии на «Дальневосточный гектар» подали более 700 заявлений



На 12 августа в Бурятии подано 742 заявления граждан, изъявивших желание приобрести «Дальневосточный гектар». Такие данные анализа работы уполномоченных на предоставление земельных участков органов сообщила пресс-служба Минимущества РБ.



На рассмотрении уполномоченных органов находится 217 заявлений. В отношении 305 заявлений пока не принято правовых решений. На государственный кадастровый учёт направлено 20 земельных участков. Аннулировано по обращениям граждан 108 заявлений. В отношении одного земельного участка заключен договор безвозмездного пользования, который прошёл государственную регистрацию.



В целях предотвращения нарушений порядка и сроков рассмотрения заявлений по предоставлению «Дальневосточного гектара» прошло совещание Минимущества РБ и органов местного самоуправления. На совещании обсуждались вопросы по предоставлению земельных участков по программе. Руководителям были даны пояснения о работе и порядке рассмотрения заявлений при помощи федеральной информационной системы «НаДальнийВосток», об условиях образования земельных участков и о полномочиях органов местного самоуправления, связанных с реализацией указанной программы.

