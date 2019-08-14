Гаджет потеряла предыдущая пассажирка
В полицию по городу Краснокаменску Забайкальского края поступило заявление от местной жительницы с сообщением о пропаже телефона. Полицейские выяснили, что заявительница оставила свой телефон в такси, при этом другие пассажиры не сообщали водителю о находке.
К краже оказалась причастна 33-летняя местная жительница, которая после потерпевшей заказывала такси и, обнаружив на заднем сиденье чужой телефон, решила похитить его. От неё получены признательные показания. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон изъят и возвращён потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пассажирка такси украла телефон
Общество, Фото:
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