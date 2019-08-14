В Иркутской области начался фестиваль бетонной скульптуры

Автор лучшей работы получит 120 000 рублей



В Иркутской области стартовал IV областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир – 2019». Его проводят с 13 по 23 августа на площади ДК «Русь» города Свирска в рамках празднования Дня города.



Тематика фестиваля – «Великое разнообразие театра». На мероприятии будут создаваться работы, отражающие историю, аутентичность, виды и жанры театрального искусства. Конкурсная программа проводится в одной номинации – скульптура. Работы могут представлять собой, как одиночные скульптуры, так и скульптурные композиции. Требований к скульптурам несколько: антивандальность, удобство для фотографирования, окраска в соответствии с эскизом, высота не более 2,5 метров. Все участники работают на открытом воздухе. Основной материал конкурса – бетон.



Итоги фестиваля подведут 23 августа на торжественной церемонии закрытия. Жюри в составе профессиональных скульпторов, художников, организаторов фестиваля оценит скульптуры по соответствию теме, антивандальности, уровню исполнительского мастерства, оригинальности и уникальности замысла творческой работы, наличии селфи-зоны. Победители получат денежные премии в размере 120 000, 100 000, 80 000 и 40 000 рублей. Всем участникам конкурса скульптур будут вручены дипломы, сертификаты участника и благодарственные письма.

