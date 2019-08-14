Жители Бурятии получают единовременные выплаты на первого ребёнка



По данным Центра социальной поддержки населения в Бурятии, на 26 июля 2019 года за предоставлением единовременной выплаты на первого ребёнка обратились 1776 граждан республики.



Более 830 человек получили устную консультацию по этому вопросу, у 945 приняты заявления, назначено – 869 дел. За предоставлением регионального материнского (семейного) капитала обратилось 1277 граждан, выдано справок – 866. 118 человек из этого числа уже определились, как они распорядятся средствами. Так, 117 жителей республики потратят маткапитал на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотечного кредита. В одном случае деньги будут потрачены на получение образования.



С начала года, по состоянию на 26 июля, за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей обратилось 2985 граждан, в том числе были даны 1434 устных консультации, принятых заявлений – 1551, назначено – 1462 дела, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики.

