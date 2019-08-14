 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги

В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
В общей сложности они потратили около 110 тысяч рублей

В полицию Сретенского района Забайкальского края поступила информация о том, что двое ранее судимых жителей посёлка Кокуй, не имеющие постоянного места работы, покупают себе дорогостоящие вещи. Выяснилось, что 41-летняя женщина и 33-летний мужчина тратят деньги, снятые с чужой банковской карты.

В ходе расследования полицейские выяснили личность и местонахождение владельца банковской карты. Установлено, что в конце июля, распивая с потерпевшим спиртные напитки и, воспользовавшись его нетрезвым состоянием, подозреваемые украли у него карту, с которой впоследствии сняли около 110 тысяч рублей. Пропажу карты и денег потерпевший обнаружил не сразу.

Подозреваемые признались в содеянном преступлении. Установлено, что деньги они потратили на покупку сотовых телефонов и одежды. Пин-код от банковской карты им сообщил потерпевший во время застолья.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ задержали пьяного водителя с поддельными правами
В Улан-Удэ задержали пьяного водителя с поддельными правами
Общество, 14.08.2019
Ранее он был лишён водительских прав управления и решил приобрести новые
Жители Бурятии получают единовременные выплаты на первого ребёнка
Жители Бурятии получают единовременные выплаты на первого ребёнка
Общество, 14.08.2019
Размер выплаты равен двукратной величине прожиточного минимума для детей и составляет 21 986 рублей
Бурятская компания продемонстрирует свою разработку в Индии
Бурятская компания продемонстрирует свою разработку в Индии
Общество, 14.08.2019
Алексей Цыденов и DRD Biotech презентовали индийской компании первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека
«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине
«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине
Общество, 14.08.2019
Горожане активно обсуждают в Сети снимки «пострадавшей» машины  
В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги
В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги
Общество, 14.08.2019
В общей сложности они потратили около 110 тысяч рублей 
В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому
В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому
Общество, 14.08.2019
Жители республики могут проголосовать за один из десяти макетов 
На Ольхоне прошёл турнир по бурятской борьбе
На Ольхоне прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество, 14.08.2019
В турнире памяти Михаила Елбаскина приняли участие 260 атлетов
В Бурятии зенитчики из Приморья уничтожат авиацию и ракеты противника
В Бурятии зенитчики из Приморья уничтожат авиацию и ракеты противника
Общество, 14.08.2019
Тактические учения пройдут на полигоне Телемба 
Водители УФСИН Бурятии соревновались в мастерстве управления КамАЗ
Водители УФСИН Бурятии соревновались в мастерстве управления КамАЗ
Общество, 14.08.2019
Конкурс посвятили Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы    
Жителей Бурятии возмутил заброшенный памятник партизанам
Жителей Бурятии возмутил заброшенный памятник партизанам
Общество, 14.08.2019
Монумент находится в селе Пестерёво Тарбагатайского района 
У жительницы Бурятии родственница украла телефон
У жительницы Бурятии родственница украла телефон
Общество, 14.08.2019
На преступление она пошла из-за неприязненных отношений 
В Джидинский многопрофильный поступила новая техника
В Джидинский многопрофильный поступила новая техника
Общество, 14.08.2019
За последние 25 лет, это первое масштабное обновление
В Иркутской области сожгли более 6 кг ореха макадамия
В Иркутской области сожгли более 6 кг ореха макадамия
Общество, 14.08.2019
Собственник продукции не смог сказать откуда доставлен орех 
Строящиеся детсады и школы Улан-Удэ укомплектованы кадрами на 64%
Строящиеся детсады и школы Улан-Удэ укомплектованы кадрами на 64%
Общество, 14.08.2019
В образовательные учреждения требуются педагоги и воспитатели

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^