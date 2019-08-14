В Забайкалье безработная пара покупала дорогую одежду на украденные деньги

В общей сложности они потратили около 110 тысяч рублей



В полицию Сретенского района Забайкальского края поступила информация о том, что двое ранее судимых жителей посёлка Кокуй, не имеющие постоянного места работы, покупают себе дорогостоящие вещи. Выяснилось, что 41-летняя женщина и 33-летний мужчина тратят деньги, снятые с чужой банковской карты.



В ходе расследования полицейские выяснили личность и местонахождение владельца банковской карты. Установлено, что в конце июля, распивая с потерпевшим спиртные напитки и, воспользовавшись его нетрезвым состоянием, подозреваемые украли у него карту, с которой впоследствии сняли около 110 тысяч рублей. Пропажу карты и денег потерпевший обнаружил не сразу.



Подозреваемые признались в содеянном преступлении. Установлено, что деньги они потратили на покупку сотовых телефонов и одежды. Пин-код от банковской карты им сообщил потерпевший во время застолья.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

