Бурятская компания продемонстрирует свою разработку в Индии

Общество, Фото: Пресс-служба правительства Бурятии

Алексей Цыденов и DRD Biotech презентовали индийской компании первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека



Глава Бурятии и компания DRD Biotech во Владивостоке презентовали индийской компании Medanta Group of Hospitals первый в мире лабораторный тест для диагностики хронической ишемии мозга человека.



По итогам встречи достигнута договорённость, что во второй половине сентября представители компании DRD Biotech проведут практическую демонстрацию своего теста для выявления пациентов с риском инсульта в Индии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Medanta Group of Hospitals – это сеть многопрофильных госпиталей в Индии. На сегодня компания является одной из ведущих сетей медицинских госпиталей в Индии, где занимаются не только лечением многих заболеваний по последним мировым технологиям, но внедряют инновации и новейшие технологии.



Госпитали компании расположены в 5 городах. Самый крупный из них – в городе Гургаон (штат Харьяна) – это так называемый медицинский город Меданта, объединяющий 15 госпиталей общей мощностью в 1250 коек.



Всего в сети госпиталей функционируют 39 специализированных отделений (институтов), включая: институт кардиологии, институт рака, кардиохирургии, онкологии, гастроэнтерология, неврологии, неотложной помощи и травматологии, педиатрии, ортопедии и другие. Штат сотрудников составляет более 1 тысячи человек.

