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В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому

В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому
Общество,  Фото:один из макетов
Жители республики могут проголосовать за один из десяти макетов 

В Бурятии стартовало народное голосование на лучший эскиз памятника Рокоссовскому. В конкурсе на лучшее архитектурно-художественное решение памятника полководцу представлено 10 макетов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Проекты подготовили скульптуры: Виталий Шанов, Анастасия Лужина, Вячеслав Бухаев, Дмитрий Салычев, Денис Стритович, Алексей Чебаненко, Евгений Бурков, Максим Малашенко.

Проголосовать за один из вариантов можно на сайте https://pm.histrf.ru/contests/rokossovsky/

Как сообщал «Байкал-Daily», онлайн-голосованием улан-удэнцы выбрали место для будущего памятника. Его установят между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова к празднованию юбилейной даты – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Памятник будет отлит из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами. Высота скульптуры ориентировочно составит 7-8 метров.

Справка:

Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий 2-м Белорусским фронтом – несмотря на высокий титул, часто находился на переднем крае в окопах, среди солдат и офицеров. Маршал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза, командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
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