На Ольхоне прошёл турнир по бурятской борьбе





10-11 августа в Ольхонском районе Иркутской области на берегу Байкала в бухте Сохтор прошёл IV межрегиональный турнир памяти именитого советского борца Михаила Елбаскина. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».- Эта бухта - родина нашего отца, где проходило его детство: он играл со сверстниками, помогал по хозяйству родителям, пас коней и баранов. Именно здесь формировался его характер, здесь он постигал азы борьбы, - объяснила выбор места проведения турнира Яна Чирипова-Елбаскина.В состязаниях участвовали более 260 юных и взрослых атлетов из Бурятии, Забайкальского края, Якутии и Иркутской области.«Турнир прошёл на высоком уровне в очень дружелюбной и веселой обстановке. Даже гроза и ливень во время финальных поединков не помешали, а наоборот, вызвали восторг зрителей», отмечается в паблике «Борцы Бурятии».- Это было незабываемое зрелище - схватки богатырей под проливным дождем на фоне гор, Байкала, под вспышки молний и грохот грома. Казалось, что ожила сцена битвы из старинного бурятского эпоса, - поделился впечатлениями Борис, зритель.В этом году турнир был необычен тем, что в нём приняла участие команда из Якутии (Сборная Хангаласского района). 18 якутских борцов ехали на Ольхон на микроавтобусе трое с половиной суток. Команда не только приняла участие в бурятской борьбе, но и презентовала свою национальную борьбу хапсагай, проведя состязания по ней и подарив победителям ценные сувениры - якутские традиционные охотничьи ножи ручной работы.- Якуты украсили турнир, у них зрелищная борьба. Борцы бескомпромиссно идут вперёд, стараются провести технические действия. Очень понравился Евгений Габышев, который после каждой победы делал сальто. Вслед за ним и другие борцы стали выполнять акробатические трюки, в результате зрители получили не просто борьбу, а веселье и яркое шоу, - рассказал Сергей, зритель.Юноши:30 кг1. Ешонов Тумэн (Курумкан)2. Забеев Егор (Нукутский район)3. Николаев Арсений (Якутия)35 кг1. Балдунов Владимир (Осинский район)2. Омотхонов Станислав (Нукутский район)3. Маншеев Александр (Ольхонский район)40 кг1. Лаврентьев Игорь (Осинский район)2. Токарев Данил (Ольхонский район)3. Бигтагиров Евгений (Боханский район)45 кг1. Токтохоев Золто (Бурятия)2. Подпругин Эдуард (Баяндаевский район)3. Мужанов Алексей (Бурятия)50 кг1. Дареев Игнат (Баяндаевский район)2. Мормоев Никита (Ольхонский район)3. Адамов Петр (Якутия)55 кг1. Иванов Владимир (СК «Арена», г. Иркутск)2. Хатагаров Валерий (Баяндаевский район)3. Пастухов Александр (Якутия)60 кг1. Балтуев Федор (СК «Арена», г. Иркутск)2. Баршуев Борис (СК «Арена», г. Иркутск)3. Дареев Вадим (СК «Арена», г. Иркутск)70 кг1. Упхоев Игорь (Аларский район)2. Балдуков Григорий (СК «Арена», г. Иркутск)3. Федосеев Александр (СК «Арена», г. Иркутск)Свыше 70 кг1. Елбаскин Артур (Ольхонский район)2. Баинов Александр (Эхирит-Булагатский район)3. Дмитриев Владимир (Ольхонский район)Мужчины65 кг1. Богомоев Александр (Эхирит-Булагатский район)2. Зунтоев Дмитрий (СК «Арена», г. Иркутск)3. Ефимов Владислав (Якутия)75 кг1. Топшиноев Константин (СК «Арена», г. Иркутск)2. Евдокимов Виталий (СК «Арена», г. Иркутск/Ольхонский район)3. Хунгуров Валерий (Эхирит-Булагатский район)85 кг1. Орлов Дмитрий (СК «Арена», г. Иркутск/Ольхонский район)2. Дондуков Аюр (Бурятия)3. Манхароев Валерий (СК «Арена», г. Иркутск)95 кг1. Хамаев Алдар (СК «Арена», г. Иркутск/Ольхонский район)2. Дашинимаев Булат (Бурятия)3. Жербаков Николай (Эхирит-Булагатский район)Свыше 95 кг1. Доржиев Батор (Бурятия)2. Цыжипов Балдан (Агинский бурятский округ)3. Максаров Цыбик (Агинский бурятский округ)Якутская национальная борьба хапсагай65 кг1. Очиров Баясхалан (Бурятия)2. Уваров Юрий (Якутия)Свыше 65 кг1. Цыжипов Балдан (Агинский бурятский округ)2. Максаров Цыбик (Агинский бурятский округ)