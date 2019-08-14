Тактические учения пройдут на полигоне Телемба
Зенитчики Восточного военного округа из Приморья на полигоне Телемба в Бурятии выполнят боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса «БУК». В ходе тактического учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразят авиационный налёт условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук» уничтожат скоростные воздушные цели на встречных и догонных курсах.
Военнослужащим предстоит уничтожить мишени при их кратковременном входе в зону поражения, а также выполнить стрельбу на самооборону – расчёты уничтожат быстро приближающиеся ракеты-мишени, летящие встречным курсом. При этом для обнаружения и уничтожения цели у расчётов будет не более 40 секунд.
Большое количество разнородных воздушных целей будет обозначать как самолёты, вертолёты и ударные БЛА условного противника, так и крылатые ракеты. Мишени будут выпущены с минимальным временным интервалом, полёты будут осуществляться по различным траекториям и направлениям.
Для допуска к боевой работе военнослужащим ПВО предстоит выполнить зачётные упражнения по обнаружению целей, идентификации летательных аппаратов в системе «свой-чужой», выдаче данных по скорости их полёта и азимуту, распределению огня между пусковыми установками.
Также военнослужащие проведут зачётные учебные стрельбы с электронными пусками ракет из ЗРК «Бук» по целям: пара вертолётов Ми-24 и два Су-25 «Грач».
В Бурятии зенитчики из Приморья уничтожат авиацию и ракеты противника
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