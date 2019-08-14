Возбуждены уголовные дела
В Иркутской области пресечена деятельность организованной группы, 13 участников которой подозреваются в незаконной рубке леса на территории Боханского, Осинского и Качугского районов. Возбуждены уголовные дела о незаконной рубке леса, а также о приобретении, хранении и реализации незаконно заготовленной древесины по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ.
Во время обыска на лесной деляне полицейскими обнаружены три трактора, два погрузчика и бензопилы. Кроме того, в местах проживания подозреваемых изъято более 1,3 миллиона рублей и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.
- Также установлен пункт приёма, через который злоумышленники реализовывали незаконно заготовленную древесину. По предварительным оценкам специалистов, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Предполагаемого организатора заключили под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 10 миллионов
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