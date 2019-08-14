На преступление она пошла из-за неприязненных отношений
В полицию обратилась 36-летняя жительница посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии. Она сообщила, что у неё украден телефон стоимостью девять тысяч рублей.
Она отметила, что крайний раз видела мобильный в руках родственницы мужа, которая попросила его, чтобы позвонить. Однако свою причастность к краже 28-летняя девушка отрицала.
- В результате проведённых мероприятий, в том числе, технических, её причастность к преступлению полицейскими установлена. Похищенный телефон изъят и передан владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По словам злоумышленницы, кражу она совершила из-за неприязненных отношений. Ранее злоумышленница не судима, нигде не работает, имеет троих детей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
У жительницы Бурятии родственница украла телефон
Общество, Фото:
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