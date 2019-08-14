У жительницы Бурятии родственница украла телефон

На преступление она пошла из-за неприязненных отношений



В полицию обратилась 36-летняя жительница посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии. Она сообщила, что у неё украден телефон стоимостью девять тысяч рублей.



Она отметила, что крайний раз видела мобильный в руках родственницы мужа, которая попросила его, чтобы позвонить. Однако свою причастность к краже 28-летняя девушка отрицала.



- В результате проведённых мероприятий, в том числе, технических, её причастность к преступлению полицейскими установлена. Похищенный телефон изъят и передан владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По словам злоумышленницы, кражу она совершила из-за неприязненных отношений. Ранее злоумышленница не судима, нигде не работает, имеет троих детей.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

