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В Джидинский многопрофильный поступила новая техника

В Джидинский многопрофильный поступила новая техника
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
За последние 25 лет, это первое масштабное обновление

Многопрофильный техникум в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии получил современный комбайн, трактор, фронтальный погрузчик, опрыскиватель, навесной плуг, типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники», стенд-тренажёр по сборке-разборке дизельного двигателя трактора МТЗ-320 «Беларус». Кроме того, продолжают поступать оборудование и инструменты на сумму более 1 млн рублей. Это первое масштабное обновление учебного оборудования в техникуме за последние 25 лет.


– Полученная современная техника вызовет интерес у студентов к сельскохозяйственной профессии и специальностям, позволит качественно улучшить обучение и подготовить квалифицированные кадры для агропромышленного комплекса, – отмечает директор техникума Алексей Идамжапов.

Поступившая техника также позволит создать специализированный центр по компетенции «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».



Обновление стало возможным за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии, в рамках которой всего техникуму выделено 14,7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



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