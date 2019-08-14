Строящиеся детсады и школы Улан-Удэ укомплектованы кадрами на 64%

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В преддверии нового 2019-2020 учебного года встаёт уже традиционный для системы образования вопрос об укомплектованности действующих и строящихся школ и детских садов педагогическими кадрами.Так, к примеру, в 2018 году, к началу учебного года, в школы требовалось около 100 учителей, а в 2019 году эта цифра выросла в два раза. Сейчас в школах Улан-Удэ 190 вакантных мест для учителей разных предметов. Требуются в большей мере учителя начальных классов, английского, русского языков, математики, физкультуры, физики и информатики, сообщает управление по информационной политике.Кроме того, в 2019 году в строящиеся детские сады нужно привлечь 182 воспитателя и 86 прочих педагогов. Это психологи, логопеды, учителя бурятского и английского языков, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, тьюторы.В строящиеся школы в 2019 году потребуется 31 педагог, из них сегодня вакантно 5 должностей. Небольшое количество вакансий обусловлено тем, что в 2019 году будет введён в эксплуатацию пристрой к имеющейся гимназии № 33. Учебные часы в ней будут распределены в большей мере между педагогами этой школы.Для решения проблемы кадровой обеспеченности комитетом по образованию разработана дорожная карта по обеспечению педагогическими кадрами строящихся муниципальных образовательных организаций г. Улан-Удэ до 2022 года.- В неё включены мероприятия по привлечению молодых специалистов - выпускников БГУ и БРПК на работу в новые учреждения, по выявлению граждан, не имеющих образования в области дошкольной педагогики, но желающих работать воспитателями и младшими воспитателями в садах, по обучению таких граждан на курсах профессиональной переподготовки из средств центра занятости населения Улан-Удэ, министерства образования и науки Бурятии, - отмечают в мэрии.Совместно с городским центром занятости населения, заведующими детских садов, комитетом по образованию администрации Улан-Удэ ищут педагогов и младших воспитателей.- По проведённым мероприятиям дорожной карты уже есть результаты. Многие строящиеся детские сады уже укомплектованы педагогами. Но, несмотря на проводимую работу, вакантные места ещё остаются. Укомплектованность строящихся образовательных учреждений педагогическими кадрами на сегодняшний день составила 64 %, - сообщают в городской администрации.По вопросам трудоустройства на вакантные места по педагогическим специальностям в действующие и строящиеся школы и детские сады города Улан-Удэ можно обращаться в отдел кадров комитета по образованию, расположенному по адресу улица Советская 23, кабинет № 17, телефон 21-11-83.