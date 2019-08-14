В дело вмешалась прокуратура
По закону об охране озера Байкал выделение новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории запрещено.
- В нарушение закона администрация сельского поселения «Танхойское» двум местным жителям по договорам аренды предоставила земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Участки находятся на побережье озера Байкал в посёлка Танхой Кабанского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
К администрации сельского поселения и двум гражданам были предъявлены иски о признании договоров аренды земельных участков недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Кабанский районный суд удовлетворил иски. Верховным судом республики апелляционные жалобы граждан оставлены без удовлетворения. Решения вступили в законную силу.
- В связи с применением последствий недействительности сделки, каждый из ответчиков обязан возвратить администрации сельского поседения «Танхойское» земельный участок, - заключают в прокуратуре.
На берегу Байкала в Бурятии незаконно построили дома
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