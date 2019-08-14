На берегу Байкала в Бурятии незаконно построили дома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В дело вмешалась прокуратура



По закону об охране озера Байкал выделение новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории запрещено.



- В нарушение закона администрация сельского поселения «Танхойское» двум местным жителям по договорам аренды предоставила земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Участки находятся на побережье озера Байкал в посёлка Танхой Кабанского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



К администрации сельского поселения и двум гражданам были предъявлены иски о признании договоров аренды земельных участков недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки.



Кабанский районный суд удовлетворил иски. Верховным судом республики апелляционные жалобы граждан оставлены без удовлетворения. Решения вступили в законную силу.



- В связи с применением последствий недействительности сделки, каждый из ответчиков обязан возвратить администрации сельского поседения «Танхойское» земельный участок, - заключают в прокуратуре.

