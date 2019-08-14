В Бурятии сохранится дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике днём местами возможны ливни



Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём 18-23, местами 12-17 тепла.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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