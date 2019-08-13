В Улан-Удэ приедет Эдуард Лимонов





Эдуард Лимонов проведёт встречу с читателями, расскажет о своем творческом пути и ответит на интересующие вопросы. Встреча с писателем состоится 19 августа в Национальной библиотеке Бурятии. На мероприятие приглашаются все желающие.- Библиография Эдуарда Лимонова насчитывает более 70 изданий, в которых отражаются его оппозиционные взгляды и смелые мысли. Впервые Эдуард Лимонов прославился на весь мир выпуском своей книги «Это я – Эдичка» в 1976 году. Роман имел огромный успех и был переведён на 15 языков, за что автора признали профессиональным писателем, - отметили в пресс-службе минкультуры республики.Среди новых произведений автора: «Plus Ultra (За человеком)», «…и его демоны», а также сборник стихов «Девочка с жёлтой мухой» и книга «Последние известия», изданные в Москве в 2016 году. В 2017 году Эдуард Лимонов издал ещё четыре книги – «Под небом Парижа», «Великие», «Свежая пресса», «В терновом венце революций».Эдуард Лимонов является не только писателем, поэтом, публицистом, но и политическим деятелем. Он - бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии).Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31».