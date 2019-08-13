«Сцена попытки убийства: В Бурятии мужчина прокатил девушку на капоте машины









Описания к видео нет, поэтому пользователи Сети сами начали строить предположения.



«Ну, я так поняла, что они поссорились и мужик забрал машину её», «Ну маты у него хорошо летят! Наверное, не просто так», «Тормозной путь превышает длину её тела, то есть в случае падения она окажется под авто. Потенциальный убийца», «Сцену попытки убийства мы дружно наблюдали. Пусть даже и непредумышленного», прокомментировали подписчики паблика.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что заявления в полицию не поступало.

Описания к видео нет, поэтому пользователи Сети сами начали строить предположения.«Ну, я так поняла, что они поссорились и мужик забрал машину её», «Ну маты у него хорошо летят! Наверное, не просто так», «Тормозной путь превышает длину её тела, то есть в случае падения она окажется под авто. Потенциальный убийца», «Сцену попытки убийства мы дружно наблюдали. Пусть даже и непредумышленного», прокомментировали подписчики паблика.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что заявления в полицию не поступало.









В паблике «Аноним 03» появилось видео, как водитель автомобиля вёз на капоте девушку. Предположительно, события происходили на озере Гусиное в Бурятии.Женщина, крепко вцепившись руками в капом, в купальнике и шортах, едет на машине, лёжа на животе. Очевидцы пытались словесно остановить мужчину. Однако тот лишь нецензурно выругался и поехал дальше.