«Сцена попытки убийства: В Бурятии мужчина прокатил девушку на капоте машины

Из-за чего произошёл конфликт неизвестно
В паблике «Аноним 03» появилось видео, как водитель автомобиля вёз на капоте девушку. Предположительно, события происходили на озере Гусиное в Бурятии.
Женщина, крепко вцепившись руками в капом, в купальнике и шортах, едет на машине, лёжа на животе. Очевидцы пытались словесно остановить мужчину. Однако тот лишь нецензурно выругался и поехал дальше.
Описания к видео нет, поэтому пользователи Сети сами начали строить предположения.
«Ну, я так поняла, что они поссорились и мужик забрал машину её», «Ну маты у него хорошо летят! Наверное, не просто так», «Тормозной путь превышает длину её тела, то есть в случае падения она окажется под авто. Потенциальный убийца», «Сцену попытки убийства мы дружно наблюдали. Пусть даже и непредумышленного», прокомментировали подписчики паблика.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что заявления в полицию не поступало.
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