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В список нелюбимых городов блогера Ильи Варламова столица Бурятии не попала

В список нелюбимых городов блогера Ильи Варламова столица Бурятии не попала
Общество, 
Впрочем, в список мест, где блогер не против был бы пожить, Улан-Удэ тоже не вошёл

Известный блогер, общественник и журналист Илья Варламов обновил личный рейтинг российских городов. Списки любимых и нелюбимых городов блогер опубликовал в LiveJournal 12 августа. 

- Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров, или потому что я не успел по ним толком погулять. А вообще, перестановок довольно много, - написал Илья Варламов. 

В список мест, где блогер не против был бы пожить, вошли 40 городов. На первых строчках топа любимых городов Варламова оказались Екатеринбург, Казань, Севастополь, Воронеж и Псков. 

Список лучших городов блогера замыкают Якутск, Нижний Тагил, Пятигорск, Вологда и Великий Новгород. 
 
Города Улан-Удэ в этом топе не оказалось - так же, как и соседних Читы и Иркутска. 

Чита же попала в список городов, в которых Варламов не хотел бы жить, и оказалась здесь на предпоследней строчке. 
 
- Мусорная столица России. Вообще не понимаю, как там люди живут, – прокомментировал блогер. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля популярный блогер Илья Варламов выложил видео и пост на свою страницу в LiveJournal о мусорной катастрофе Читы. Он назвал город «новой мусорной столицей России».  

Отсутствие столицы Бурятии в списках может объясняться тем, что Варламов ни разу не был в Улан-Удэ и пока ещё не имеет представления о городе.  

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