Алексей Цыденов озвучил факторы, улучшившие состояние озера
Состояние Байкала в последнее время улучшилось, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
В конце июня директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов на Всероссийском водном конгрессе заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины, и поэтому скоро воду из озера будет нельзя пить.
Практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала, например, повсеместно исчезают байкальские губки, цитирует агентство.
- Сейчас ситуация на Байкале получше. Во-первых, уровень воды поднялся, температурный режим озера восстановился, спирогиры стало гораздо меньше, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала
Общество, Фото:
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