Улан-удэнцы через «Активный горожанин» просят выкосить траву

За время работы сайта поступило свыше 5 тысяч обращений



В Улан-Удэ сайт «Активный горожанин» начал свою работу в тестовом режиме с января 2017 года, а в марте этого же года был официально запущен. За это время получено 5467 обращений. 3816 из них решены. Ещё 864 находятся в работе. Об этом сообщает управление по информационной политике.



В последних решённых обращениях горожане просили прогрейдировать дороги в микрорайоне Солнечный и на улице Дацанской, спилить сломанное дерево в Зверосовхозе, выкосить полынь на улице Шаляпина, убрать несанкционированную рекламу на Шишковке. Все работы выполнены в срок, отмечают в мэрии.



Модератор сервиса - Единая дежурно-диспетчерская служба города Улан-Удэ. Там проверяются оформление сообщений на соответствие правилам. Отклоняются сообщения с нецензурными выражениями, с фотографиями, не относящимися к вопросу, бессмысленные высказывания и проверяют, правильно ли выбрана тематика.



- Затем назначается один или несколько исполнителей – структурные подразделения администрации города Улан-Удэ. После отработки сообщения обязательным условием является прикрепление фотоотчёта, - заключают в мэрии.

