 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

В Улан-Удэ перенесли день акции победы на Халхин-Голе

В Улан-Удэ перенесли день акции победы на Халхин-Голе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь мероприятие пройдёт 19 августа 

Торжественная акция в Улан-Удэ, приуроченная к празднованию 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол переносится на 19 августа. Мероприятие состоится на Мемориале Победы в 11:00.

Напомним, что в Бурятию приедет V Международная экспедиция «Пламя гордости за Победу». Проект получил президентский грант на проведение автопробега. Участники экспедиции пройдут маршрут более 5 000 километров. 50 юношей и девушек проведут встречи с молодежью, лекции по истории вооруженного конфликта на Халхин-Голе, возложение гирлянд к памятникам, спортивные соревнования и творческие выступления. Будет проведён ремонт памятников, установка памятных знаков, создание условий для поисковых работ в местах боёв.

Маршрут экспедиции пройдёт по маршруту: Иркутск – Шелехов – Слюдянка – Байкальск – Улан-Удэ – Кяхта – Дархан – Улан-Батор – Халхин-Гол – Улан-Батор – Кяхта – Иркутск. По результатам экспедиции будет подготовлен фильм «Халхин-Гол: 80 лет» и электронный сборник работ научно-практической конференции.

Как сообщает пресс-служба минспорта Бурятии, принять участие в торжественном мероприятии придут неравнодушные жители города Улан-Удэ, представители патриотических объединений, общественные организации, школьники и студенты. Первоначально акция должна была пройти 15 августа.
акции Улан-Удэ Халхин-Гол Бурятия автопробег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ финишировали лидеры гонки «Mongol Rally»
В Улан-Удэ финишировали лидеры гонки «Mongol Rally»
Общество, 13.08.2019
Для них на площади Советов строят финишную платформу
На севере Бурятии ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность
На севере Бурятии ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность
Общество, 13.08.2019
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности
В Улан-Удэ приедет Эдуард Лимонов
В Улан-Удэ приедет Эдуард Лимонов
Общество, 13.08.2019
Известный писатель и политик проведёт встречу с улан-удэнцами в Национальной библиотеке  
В Иркутске подростки помогли задержать грабителя
В Иркутске подростки помогли задержать грабителя
Общество, 13.08.2019
Юноши удерживали злоумышленника до приезда экипажа ППС
Улан-удэнка обманом украла оставленный на зарядке телефон
Улан-удэнка обманом украла оставленный на зарядке телефон
Общество, 13.08.2019
Женщина представилась супругой потерпевшего 
В список нелюбимых городов блогера Ильи Варламова столица Бурятии не попала
В список нелюбимых городов блогера Ильи Варламова столица Бурятии не попала
Общество, 13.08.2019
Впрочем, в список мест, где блогер не против был бы пожить, Улан-Удэ тоже не вошёл
В Бурятии пьяные супруги напали на полицейского
В Бурятии пьяные супруги напали на полицейского
Общество, 13.08.2019
Они пинали стража порядка по ногам, а женщина расцарапала ему руку
Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала
Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала
Общество, 13.08.2019
Алексей Цыденов озвучил факторы, улучшившие состояние озера 
В Бурятии качественной питьевой водой пользуются 74,9 % населения
В Бурятии качественной питьевой водой пользуются 74,9 % населения
Общество, 13.08.2019
Остальная часть населения потребляет воду ненадлежащего качества и неисследованную воду
В Чите лидера ОПГ приговорили к 23 годам колонии
В Чите лидера ОПГ приговорили к 23 годам колонии
Общество, 13.08.2019
Члены группировки поставляли героин

Улан-удэнцы через «Активный горожанин» просят выкосить траву
Улан-удэнцы через «Активный горожанин» просят выкосить траву
Общество, 13.08.2019
За время работы сайта поступило свыше 5 тысяч обращений 
Забайкальца оштрафовали за ложный донос
Забайкальца оштрафовали за ложный донос
Общество, 13.08.2019
Он пытался скрыться от своего работодателя
В Улан-Удэ изготовили 23 бронзовых бюста Намжила Нимбуева
В Улан-Удэ изготовили 23 бронзовых бюста Намжила Нимбуева
Общество, 13.08.2019
Скульптуры изготовили в поддержку будущего фильма «Под вечным синим небом» 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^