В Улан-Удэ перенесли день акции победы на Халхин-Голе

Теперь мероприятие пройдёт 19 августа
Торжественная акция в Улан-Удэ, приуроченная к празднованию 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол переносится на 19 августа. Мероприятие состоится на Мемориале Победы в 11:00.
Напомним, что в Бурятию приедет V Международная экспедиция «Пламя гордости за Победу». Проект получил президентский грант на проведение автопробега. Участники экспедиции пройдут маршрут более 5 000 километров. 50 юношей и девушек проведут встречи с молодежью, лекции по истории вооруженного конфликта на Халхин-Голе, возложение гирлянд к памятникам, спортивные соревнования и творческие выступления. Будет проведён ремонт памятников, установка памятных знаков, создание условий для поисковых работ в местах боёв.
Маршрут экспедиции пройдёт по маршруту: Иркутск – Шелехов – Слюдянка – Байкальск – Улан-Удэ – Кяхта – Дархан – Улан-Батор – Халхин-Гол – Улан-Батор – Кяхта – Иркутск. По результатам экспедиции будет подготовлен фильм «Халхин-Гол: 80 лет» и электронный сборник работ научно-практической конференции.
Как сообщает пресс-служба минспорта Бурятии, принять участие в торжественном мероприятии придут неравнодушные жители города Улан-Удэ, представители патриотических объединений, общественные организации, школьники и студенты. Первоначально акция должна была пройти 15 августа.
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