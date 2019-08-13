В Улан-Удэ изготовили 23 бронзовых бюста Намжила Нимбуева

В Улан-Удэ изготовили 23 бронзовые скульптуры Намжила Нимбуева. Именно столько лет прожил бурятский поэт. Автором скульптур является Баир Сундупов, который собственноручно доводил каждую восковую модель.
Бюсты были изготовлены специально в поддержку будущего фильма «Под вечным синим небом» по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь». Об этом рассказала на своей странице в Facebook режиссёр Елена Емельянова.
- Такой же бюст (других размеров) был установлен на родине поэта в Еравне, а другой находится в музее «Двор кириллицы» в Плиске (Болгария) и стоит в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Гоголем, Тургеневым, Барто, - написала Елена Емельянова.
Все средства от реализации бюстов полностью пойдут на съёмки фильма «Под вечным синим небом».
Как сообщал «Байкал-Daily», проект этой картины стал одним из победителей республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино». Для съёмок выделили сумму в 300 тысяч рублей. Недостающую сумму съёмочная группа «добывает» своими силами.