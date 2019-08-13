В регионе выявили почти 600 очагов произрастания дикорастущей конопли
В Усольском районе Иркутской области в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники полиции выявили факт незаконного оборота запрещённых растений. Накануне стражи порядка задержали 45-летний местного жителя. Он обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.
Стражи порядка обнаружили в теплице, расположенной в ограде его частного дома, 87 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело.
В Иркутской области с начала проведения операции «Мак» уже выявлено почти 600 очагов произрастания дикорастущей конопли, вынесено свыше 400 предписаний об уничтожении запрещённых растений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области вырастил в теплице 87 кустов конопли
Общество, Фото:
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