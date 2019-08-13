Атлетам предстоит переворачивать покрышки от К-700 и брёвна
17 августа в Иркутской области состоится турнир по силовому экстриму среди мужчин не старше 21 года. Соревнования пройдут в городе Тайшет на площади Юбилейной.
Состязания будут проходить как в личном, так и командном зачёте. В программе: жим бревна, силовая эстафета (переворот покрышки от К-700 и фермерская прогулка), переворот бревна, тяга автомобиля, становая тяга, армлифтинг.
Своё участие в турнире уже подтвердили команды из Братска, Бирюсинска, Нижнеудинска и Тайшета. Начало соревнований в 15:00, сообщает пресс-служба тайшетской городской администрации.
В Иркутской области состоится турнир по силовому экстриму
Общество, Фото:
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