В Иркутской области состоится турнир по силовому экстриму

Атлетам предстоит переворачивать покрышки от К-700 и брёвна



17 августа в Иркутской области состоится турнир по силовому экстриму среди мужчин не старше 21 года. Соревнования пройдут в городе Тайшет на площади Юбилейной.



Состязания будут проходить как в личном, так и командном зачёте. В программе: жим бревна, силовая эстафета (переворот покрышки от К-700 и фермерская прогулка), переворот бревна, тяга автомобиля, становая тяга, армлифтинг.



Своё участие в турнире уже подтвердили команды из Братска, Бирюсинска, Нижнеудинска и Тайшета. Начало соревнований в 15:00, сообщает пресс-служба тайшетской городской администрации.

