У женщины были материальные трудности и она присвоила вверенные деньги
В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летней забайкалки. Жительница села Курлыч, являясь начальником почтового отделения «Почта России», с марта по июль 2018 года присвоила вверенные ей денежные средства из кассы в размере 114 740 рублей.
У женщины были материальные трудности, так что деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело за растрату передано в суд, женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье начальница почтового отделения украла из кассы деньги
Общество, Фото:
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