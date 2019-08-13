В Забайкалье начальница почтового отделения украла из кассы деньги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

У женщины были материальные трудности и она присвоила вверенные деньги



В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летней забайкалки. Жительница села Курлыч, являясь начальником почтового отделения «Почта России», с марта по июль 2018 года присвоила вверенные ей денежные средства из кассы в размере 114 740 рублей.



У женщины были материальные трудности, так что деньгами она распорядилась по своему усмотрению.



Уголовное дело за растрату передано в суд, женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

