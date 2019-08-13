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Вокруг Байкала проходят спартакиады инвалидов

Вокруг Байкала проходят спартакиады инвалидов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Подведены итоги областной спартакиады на Ольхоне

VIII областная летняя спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Иркутской области. Соревнования состоялись на базе детского оздоровительного лагеря «Мандархан» в Ольхонском районе.

Участие в спартакиаде приняли 40 спортсменов. Они состязались в шести видах спорта: волейболе, мини-футболе, шашках, дартсе, лёгкой атлетике и настольном теннисе. Первое место в общекомандном зачёте завоевала команда Тулюшкинского психоневрологического интерната, второе место – команда психоневрологического интерната посёлка Водопадный, третье место – команда психоневрологического интерната села Бильчир. Призёры спартакиады по каждому виду спорта награждены медалями и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства области Владимира Родионова.

В Забайкальском крае XVII спартакиада инвалидов состоится с 16 по 18 августа в оздоровительном лагере «Серебряный бор». Торжественное открытие пройдёт 17 августа на читинском стадионе «Юность».

Участники спартакиады будут соревноваться в езде на колясках, дартсе, лёгкой атлетике, шахматах, шашках, бочча, стрельбе из пневматической винтовки, армспорте, настольном теннисе. Основными фаворитами считаются команды из города Читы, Шилкинского, Борзинского, Краснокаменского, Петровск-Забайкальского, Агинского, Дульдургинского районов. Об этом информирует пресс-служба краевого мингспорта.
спорт инваспорт спартакиада Иркутская область Забайкальский край
 
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