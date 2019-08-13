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В Бурятии увеличилось количество «скрытых» ДТП

В Бурятии увеличилось количество «скрытых» ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Показатель смертности остался прежним

За семь месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 832 дорожно-транспортных происшествия, с мест которых водители скрылись, в 2018 году таких случаев было 826. Из них 87 ДТП - с пострадавшими участниками дорожного движения, 2018 – 107.

Также в авариях в 2018 году погибли 4 человека, в 2019 уровень смертности остался прежним. Травмы различной степени тяжести получили 88 человек, это меньше чем прошлом году на 26 человек.

Сотрудниками ГИБДД раскрыто 485 дорожно-транспортных происшествий из общего числа. Из них 59 ДТП - с пострадавшими и 426 происшествий - с материальным ущербом.

При этом основное количество «скрытых» дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Улан-Удэ – 546 аварий, сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ДТП ПДД ГИБДД
 
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