Показатель смертности остался прежним
За семь месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 832 дорожно-транспортных происшествия, с мест которых водители скрылись, в 2018 году таких случаев было 826. Из них 87 ДТП - с пострадавшими участниками дорожного движения, 2018 – 107.
Также в авариях в 2018 году погибли 4 человека, в 2019 уровень смертности остался прежним. Травмы различной степени тяжести получили 88 человек, это меньше чем прошлом году на 26 человек.
Сотрудниками ГИБДД раскрыто 485 дорожно-транспортных происшествий из общего числа. Из них 59 ДТП - с пострадавшими и 426 происшествий - с материальным ущербом.
При этом основное количество «скрытых» дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Улан-Удэ – 546 аварий, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии увеличилось количество «скрытых» ДТП
Общество, Фото:
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