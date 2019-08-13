Проект жителя региона признали одним из лучших на конкурсе грантов форума «Таврида»
10 августа в Крыму на закрытии 12 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Одним из победителей стал Никита Суханов из Бурятии. На конкурсе Никита представил проект «Школа юмора в Бурятии» и выиграл 450 тыс. рублей на его реализацию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Наша школа юмора – первый крупный социальный проект, направленный на развитие юмористического и творческого потенциала жителей Бурятии, а также нового вектора развития молодёжи на селе. Нам не важны ни социальный статус, ни возраст участника. Главное – его желание сломать барьеры страха и раскрыть в себе потенциал оратора, стендапера и лидера мнений! По итогам проекта из нашей школы должны выпуститься не менее 10 готовых комиков. Очень круто, что «Таврида» решила поддержать нас в этом важном деле, – рассказал Никита.
Молодому человеку 28 лет, он окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и занимается организацией мероприятий и тренингов в сфере юмора.
Всего в рамках «Stand-Up Comedy смены» на грантовый конкурс было подано 46 заявок. Победителями стали 14 человек, на проекты которых было выделено 7 млн. 975 тыс. рублей.
В Бурятии запустят проект «Школа юмора»
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