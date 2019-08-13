В Бурятии стартует второй этап операции «Путина»

Общество, Фото: из архива

Её цель - сохранение нерестового стада омуля и сига



С 15 августа по 30 октября в Бурятии сотрудниками полиции будет проводиться второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина - 2019», целью которого является сохранение нерестового стада омуля и сига.



Мероприятия будут проводиться с учётом сроков и мест запрета вылова рыбы на территории Баргузинского, Кабанского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов, а также в Улан-Удэ.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что в Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля.



- Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове 1 хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей, - уточняют в ведомстве.



По итогам проведения второго этапа прошлогоднего оперативно-профилактического мероприятия полицейскими было проведено 357 рейда, в результате которых пресечено 187 фактов нарушений правил рыболовства. Из незаконного оборота изъято более 8 тонн нерестовой рыбы, более 6,5 тысяч метров сетей, 26 лодок, 5 лодочных моторов, 25 единиц иных орудий лова.

