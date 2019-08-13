Её цель - сохранение нерестового стада омуля и сига
С 15 августа по 30 октября в Бурятии сотрудниками полиции будет проводиться второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина - 2019», целью которого является сохранение нерестового стада омуля и сига.
Мероприятия будут проводиться с учётом сроков и мест запрета вылова рыбы на территории Баргузинского, Кабанского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов, а также в Улан-Удэ.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что в Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля.
- Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове 1 хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей, - уточняют в ведомстве.
По итогам проведения второго этапа прошлогоднего оперативно-профилактического мероприятия полицейскими было проведено 357 рейда, в результате которых пресечено 187 фактов нарушений правил рыболовства. Из незаконного оборота изъято более 8 тонн нерестовой рыбы, более 6,5 тысяч метров сетей, 26 лодок, 5 лодочных моторов, 25 единиц иных орудий лова.
В Бурятии стартует второй этап операции «Путина»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У женщины были материальные трудности и она присвоила вверенные деньги
Показатель смертности остался прежним
Проект жителя региона признали одним из лучших на конкурсе грантов форума «Таврида»
Её цель - сохранение нерестового стада омуля и сига
Уроженец Казахстана давно потерял связь с родственниками
Ефрем Андреевич участвовал в боях на Халхин-Голе, позже оборонял Ленинград, был в плену
Экс-солистка группы «Мохито» Александра Стрельцова написала «народную» песню
В столице региона прошла международная конференция
Владелец оставил машину незапертой
Сборщикам ягод и грибов следует соблюдать правила противопожарной безопасности
Она стояла с владелицей мобильного в одной очереди
Соревнования приурочили ко Дню физкультурника
В марафоне приняли участие спортсмены из 52 российских городов, а также атлеты из других стран. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В одном случае на помощь пришла собака
Это связанно с ремонтом железнодорожных путей