Уроженец Казахстана давно потерял связь с родственниками
На Элеваторе в Улан-Удэ на скамейке возле подъезда мужчина распивал спиртное. На него обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
При проверке документов выяснилось, что 48-летний мужчина находится в федеральном розыске за УВД города Москва – числится без вести пропавшим 17 лет.
- Как пояснил мужчина, родом он из Казахстана, около 20 лет назад попал в Бурятию по распределению и остался здесь жить. С родственниками, которые проживают в Центральном федеральном округе, связь давно потерял, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.
В Улан-Удэ нашли мужчину, находящегося в федеральном розыске 17 лет
Общество, Фото:
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