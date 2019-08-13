В Улан-Удэ нашли мужчину, находящегося в федеральном розыске 17 лет

Общество, Фото: Пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Уроженец Казахстана давно потерял связь с родственниками



На Элеваторе в Улан-Удэ на скамейке возле подъезда мужчина распивал спиртное. На него обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.



При проверке документов выяснилось, что 48-летний мужчина находится в федеральном розыске за УВД города Москва – числится без вести пропавшим 17 лет.



- Как пояснил мужчина, родом он из Казахстана, около 20 лет назад попал в Бурятию по распределению и остался здесь жить. С родственниками, которые проживают в Центральном федеральном округе, связь давно потерял, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

