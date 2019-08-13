В Чите пройдёт фестиваль молодых музыкантов

Они исполнят разнообразную музыку: от поп-музыки до новых экспериментальных течений
24 августа на площади Ленина в Чите состоится музыкальный фестиваль «МузФест», который объединит исполнителей самых разных жанров – от рока до поп-музыки, а также новых экспериментальных течений. Ведущими фестиваля станут Анатолий Андреев и Антон Остерников.
Порядка 20 групп и больше 100 музыкантов прошли предварительное прослушивание, которое состоялось на лофт-площадке краевой филармонии, и теперь подарят своё творчество забайкальцам. Среди них – «Massaraksh», «One last day», «Unwanted», «Nibus», «ДжаЯмми», «Палата #6», «Паzzzлы» и другие.
Идея проведения фестиваля возникла у самих музыкантов и была поддержана министерством культуры Забайкальского края. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и раскрывает в себе идеи развития молодёжного творчества, знакомства читинцев и гостей города с авторами песен. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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