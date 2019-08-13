В Чите пройдёт фестиваль молодых музыкантов



24 августа на площади Ленина в Чите состоится музыкальный фестиваль «МузФест», который объединит исполнителей самых разных жанров – от рока до поп-музыки, а также новых экспериментальных течений. Ведущими фестиваля станут Анатолий Андреев и Антон Остерников.



Порядка 20 групп и больше 100 музыкантов прошли предварительное прослушивание, которое состоялось на лофт-площадке краевой филармонии, и теперь подарят своё творчество забайкальцам. Среди них – «Massaraksh», «One last day», «Unwanted», «Nibus», «ДжаЯмми», «Палата #6», «Паzzzлы» и другие.



Идея проведения фестиваля возникла у самих музыкантов и была поддержана министерством культуры Забайкальского края. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию и раскрывает в себе идеи развития молодёжного творчества, знакомства читинцев и гостей города с авторами песен. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

