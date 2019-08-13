Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата Восточного округа





Чемпионат Восточного округа Росгвардии по военно-прикладному спорту, посвящённому Дню физкультурника проходил в Хабаровске. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, представляющих 19 команд, из территориальных управлений и воинских частей.Военнослужащие и сотрудники ведомства состязались в беге на 400 м и 3 км, метании гранат на точность, плавание с автоматом на 100-метровой дистанции.По итогам состязаний в общекомандном зачёте среди территориальных органов Росгвардии третье место заняла команда Управления Росгвардии по Бурятии. В личном первенстве сотрудник бурятского СОБР в беге на дистанции 400 метров стал третьим, ещё одно призовое место в метании гранат занял сотрудник ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.