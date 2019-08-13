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Придуманные улан-удэнцем строчки попали в песню участницы шоу «Голос». Видео

Придуманные улан-удэнцем строчки попали в песню участницы шоу «Голос». Видео
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/sasha_strela/
Экс-солистка группы «Мохито» Александра Стрельцова написала «народную» песню

Александра Стрельцова, известная под псевдонимом STРЕЛА, экс-солистка группы «Мохито» и участница знаменитого шоу «Голос» решила написать новую «народную» песню. На своей странице в Instagram она попросила подписчиков оставить комментарии – две рифмующиеся строчки, которые затем она внесёт в лирику новой песни.

- Я знаю, что у меня в подписчиках очень много талантливых людей, так давайте объединим наш талант и вместе напишем песню про лето. С вас зарифмованные строчки в комментариях, а с меня отбор этих строчек и добавление своих, плюс мотив и исполнение. Мне безумно интересно, что из этого получится. В итоге создадим народную песню, - поделилась певица.

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⠀ ⠀ Всем творческим людям посвящается!!! ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Я знаю, что у меня в подписчиках очень много талантливых людей, так давайте объедениям наш талант и вместе напишем песню про #лето2019. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ С вас зарифмованные строчки в комментариях, а с меня отбор этих строчек и добавление своих, плюс мотив и исполнение 🎤🎼. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Мне безумно интересно, что из этого получится :) В итоге создадим народную песню 🎶... ⠀ ⠀#александрастрельцова #strela #strelamusic #народнаяпесня #музыка #песня

Публикация от Саша СТРЕЛА | SТРЕЛА (@sasha_strela)



Также она рассказала, что всегда мечтала написать народную песню. Певица привела пример рифмы: «На дворе стоит жара – значит в отпуск мне пора». Она пояснила, что ждёт от подписчиков творчества, вдохновения и энтузиазма.

Накануне Александра Стрельцова исполнила новую песню «След», видео она опубликовала на своей странице в соцсети. В текст песни вошли строчки многих подписчиков, в том числе одного улан-удэнца.

«Этот взгляд у костра,
Нам двоим лишь был ясен,
Вспоминаем июль…
Ведь он был так прекрасен», - именно эти строчки жителя Бурятии вошли в готовую народную песню. 

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Итак друзья!!! Песня готова!!!💃🏻 И я всех нас поздравляю 🥳 Мы это сделали!!! Такое впервые в моей жизни, это был эксперимент, и вот что из этого вышло 😄 Пришлось конечно поработать, отобрать похожие по смыслу рифмы, что-то поменять, что-то дописать... Конечно у меня было непреодолимое желание взять весь материал и сделать длиннющую мега-песню 😂 Но все же решила сделать по старой схеме! Вы все большие молодцы!!! Спасибо за вашу вложенную энергию!⚡️ За творчество и отзывчивость! Вы у меня самые самые!!! Прошу не скупитесь на комменты🙏 Мне будет приятно получить отзыв от каждого из вас ❤️ #AlexandraStreltsova #Strela #Strelamusic #песня #Творчество #АлександраСтрельцова #life

Публикация от Саша СТРЕЛА | SТРЕЛА (@sasha_strela)



- Итак друзья! Песня готова!!! И я всех нас поздравляю! Мы это сделали! Такое впервые в моей жизни, это был эксперимент, и вот что из этого вышло. Пришлось конечно поработать, отобрать похожие по смыслу рифмы, что-то поменять, что-то дописать... Конечно, у меня было непреодолимое желание взять весь материал и сделать длиннющую мега-песню. Но все же решила сделать по старой схеме. Вы все большие молодцы!!! Спасибо за вашу вложенную энергию, за творчество и отзывчивость! Вы у меня самые-самые! Прошу, не скупитесь на комменты, мне будет приятно получить отзыв от каждого из вас, - подписала пост артистка.

Пользователи Сети оставили свои впечатления от песни:
«Просто сумасшедший хит! Ребята молодцы! Круто»
«Пора выпускать альбом народных песен от подписчиков»
«Ну как вы это делаете? За пару дней из кучи предложенных зарифмованных строчек от разных людей создать такую улётную песню!»
«Стрела, это бомба, хит! Классная песня получилась!»

Справка:
Группа «Мохито» – молодые и яркие исполнители, авторы синглов «Я не могу без тебя», «Слезы солнца», «Разбежаться» и многих других. «Мохито» - это дуэт двух ярких артистов, вместе реализовывающих свое виденье качественной современной поп-музыки. Александр Нехворостной – создатель группы, родом из Улан-Удэ.

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