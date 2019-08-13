Бурятия примет участие в акции «Одобрено старшим поколением»



В Бурятии этой осенью пройдёт всероссийская сетевая акция «Одобрено старшим поколением». Группа волонтёров старшего возраста проинспектирует ряд мест общественного пользования на доступность для пожилых людей.



Каждое из мест будет оценено по нескольким параметрам: доброжелательность, тактичность, готовность персонала помочь пожилому человеку разобраться, гостеприимство, обслуживание, доступность среды и прочее. Тем заведениям, которые успешно пройдут такой своеобразный экзамен, будет предложен специальный знак-наклейка «Одобрено старшим поколением». Её можно будет повесить на вход для создания мотивации у пожилых людей посещать такие учреждения.



Что касается тех организаций, которые не пройдут проверку, они получат рекомендации от волонтёров. А именно, что нужно изменить в общественных пространствах, чтобы людям старшего поколения было удобно.



В республике в мероприятии примут участие активисты движения «Серебряные волонтёры Бурятии». Всероссийская акция пройдёт в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением», поддержанного фондом Президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

