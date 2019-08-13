Улан-удэнка обманом украла оставленный на зарядке телефон

Женщина представилась супругой потерпевшего



Утром 10 августа к патрулирующим около мемориала «Чёрный тюльпан» полицейским обратился 36-летний улан-удэнец. Он рассказал, что на улице распивал спиртное с приятелями, а когда на телефоне села батарея, попросил сотрудников ближайшего офиса поставить его на зарядку.



Позже, вернувшись за мобильным, он не нашёл его. По словам сотрудников организации, телефон забрала девушка, представившаяся его супругой.



Уже вскоре сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 26-летняя нигде не работающая участница увеселительного мероприятия.



Услышав, что мужчина оставил телефон в офисе, подозреваемая ушла из компании, и, обманув работников фирмы, присвоила телефон себе. Ущерб составил шесть тысяч рублей.



- Похищенный телефон изъят и передан владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

