Турнир состоялся в начале августа в Орле

Спортсмены Иркутской области выиграли 15 медалей на первенстве России по грэпплингу – европейской модификации японской борьбы джиу-джитсу. Соревнования прошли в начале августа в Орле. За путёвки на первенство мира боролись более 1000 спортсменов из 47 регионов в четырёх возрастных группах.В разделе «грэпплинг-ги» среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории 42 кг победу одержал Руслан Гусейнов. Серебряным призёром среди юношей 14-15 лет в весе свыше 73 кг стал Павел Рузевич. Бронзовую медаль в весовой категории 85 кг в возрастной категории 16-17 лет взял Артур Шмаков. Ещё одна бронза в дисциплине «грэпплинг-ги» в весе 50 кг у Никиты Сушкова.Среди юношей 14-15 лет в весе свыше 73 кг серебряную медаль в разделе «грэпплинг» и бронзовую награду в разделе «грэпплинг-ги» завоевал Денис Автух. В разделе «грэпплинг» бронзовыми призёрами стали Александр Огородников (весовая категория 71 кг), Андрей Стрелов (85 кг), Иван Маношкин (73 кг), Константин Галкин (42 кг), Владислав Тужицкий (58 кг).Две серебряные медали в двух разделах среди девушек 14-15 лет выиграла Каролина Меркушева, выступающая в весовой категории 44 кг. Среди юниорок 18-19 лет в весе 58 кг успешно выступила Валерия Шувалова. Она победила в разделе «грэпплинг-ги» и заняла второе место в дисциплине «грэпплинг».По итогам соревнований Руслан Гусейнов, Павел Рузевич, Денис Автух, Каролина Меркушева и Валерия Шувалова отобрались для участия в первенстве мира по грэпплингу, которое состоится в начале ноября в Баку. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.