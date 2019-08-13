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В Бурятии более 200 учёных и врачей обсудили развитие традиционной медицины

В Бурятии более 200 учёных и врачей обсудили развитие традиционной медицины
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице региона прошла международная конференция

В Улан-Удэ с 8 по 10 августа состоялась IX международная конференция «Традиционная медицина: пути консолидации с современным здравоохранением». На конференции участвовали более 200 человек из различных стран – Италии, Швейцарии, Китая, Австралии, Германии, Франции и др. 

- Для Бурятии и в целом для России - это знаковое событие, поскольку обсуждались вопросы, связанные не только с историей развития традиционной медицины в нашей стране, но и в целом - как обстоят дела в других странах, в частности в европейских странах, - отметил на брифинге в правительстве Бурятии доктор медицинских наук, профессор Сергей Николаев.

По словам профессора, альянс – науки, клиники и производства в традиционной медицине присутствуют только в Бурятии. 
 
Также на конференции речь шла о разгрузочной диетической терапии. 

В Бурятии разгрузочная диетическая терапия существует уже 25 лет. 

- Для нас, для тех, кто занимается восточной медициной, вот это вот слово современное - РДТ (разгрузочная диетическая терапия) - нисколько не отрывается от глубинных понятий и принципов восточной медицины, потому что врач восточной медицины, в первую очередь, когда уже лечил больного, он рекомендовал ему образ жизни. А в образе жизни питание занимает одно из важнейших мест. То, о чём разговаривали учёные и врачи, абсолютно актуальная вещь, - сказал Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты Бурятии. 

По словам замминистра здравоохранения Бурятии Батора Будаева, подобная конференция в республике будет проводиться регулярно. 

- В рамках реализации масштабного проекта здравоохранения как «Демография» есть раздел по ЗОЖу. Здесь мы должны принимать большое участие для того, чтобы увеличить количество людей, которые будут заниматься не только ЗОЖем, но и физкультурой плюс лечебным голоданием, - отметил Батор Будаев. 

Участница международной конференции, координатор проекта «Сиберика» в Италии, Вера Бани добавила, что разгрузочно-диетическая терапия традиционный медицины распространяется и в Италии. 
 
- Я была удивлена тем, что в России существует целая школа, традиция, направление, и что ваша республика была выбрана профессором Юрием Николаевым для развития вот этого направления - разгрузочно-диетической терапии. Хочу сказать, что на западе, в Италии в частности, это направление становится всё более и более популярным, - заключила Вера Бани.


медицина конференция
 
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