В Забайкалье из грузовика украли аккумулятор и магнитолу

Владелец оставил машину незапертой



В полицию поступило сообщение от жителя села Барахоево Красночикойского района Забайкальского края о краже аккумулятора и магнитолы из грузового автомобиля «ГАЗ». Мужчина оставил машину незапертой.



Причастными к преступлению оказали двое местных жителей. Их доставили в отдела полиции, где получили признательные показания.



Украденное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

