Владелец оставил машину незапертой
В полицию поступило сообщение от жителя села Барахоево Красночикойского района Забайкальского края о краже аккумулятора и магнитолы из грузового автомобиля «ГАЗ». Мужчина оставил машину незапертой.
Причастными к преступлению оказали двое местных жителей. Их доставили в отдела полиции, где получили признательные показания.
Украденное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье из грузовика украли аккумулятор и магнитолу
Общество, Фото:
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