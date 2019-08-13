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В Забайкалье из грузовика украли аккумулятор и магнитолу

В Забайкалье из грузовика украли аккумулятор и магнитолу
Общество,  Фото:pixabay.com
Владелец оставил машину незапертой

В полицию поступило сообщение от жителя села Барахоево Красночикойского района Забайкальского края о краже аккумулятора и магнитолы из грузового автомобиля «ГАЗ». Мужчина оставил машину незапертой.

Причастными к преступлению оказали двое местных жителей. Их доставили в отдела полиции, где получили признательные показания.

Украденное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
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