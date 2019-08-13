На севере Бурятии ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс, в Баунтовском районе высокая пожарная опасность – 4 класс.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- На период действия особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Для них на площади Советов строят финишную платформу
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности
Известный писатель и политик проведёт встречу с улан-удэнцами в Национальной библиотеке
Юноши удерживали злоумышленника до приезда экипажа ППС
Женщина представилась супругой потерпевшего
Соревнования проходили в Хабаровске
Из-за чего произошёл конфликт неизвестно
Впрочем, в список мест, где блогер не против был бы пожить, Улан-Удэ тоже не вошёл
Они пинали стража порядка по ногам, а женщина расцарапала ему руку
Алексей Цыденов озвучил факторы, улучшившие состояние озера
Остальная часть населения потребляет воду ненадлежащего качества и неисследованную воду
Члены группировки поставляли героин
За время работы сайта поступило свыше 5 тысяч обращений
Он пытался скрыться от своего работодателя
Скульптуры изготовили в поддержку будущего фильма «Под вечным синим небом»