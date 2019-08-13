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На севере Бурятии ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность

На севере Бурятии ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс, в Баунтовском районе высокая пожарная опасность – 4 класс.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. 

- На период действия особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.


пожар
 
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