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В Бурятии благоустраивают Кяхтинский район

В Бурятии благоустраивают Кяхтинский район
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ
На это потратят 11,5 миллионов рублей 

В этом году в Кяхтинском районе Бурятии будут благоустроены 7 общественных территорий и 3 двора в Кяхте, Хоронхое, Усть-Киране, Кудара-Сомоне, Усть-Кяхте и Наушках. На эти цели будет направлено 11,5 млн. рублей по нацпроекту «Жильё и городская среда».

В Кяхте самые крупные изменения ждут сквер Калинина – Набережную. Тут продолжается вторая очередь благоустройства, на которое в этом году было выделено более 7,5 млн. рублей. Ротонда, построенная в прошлом году, будет украшена лепниной, а её купол увенчает герб города. Сейчас строители укладывают плиткой дорожки вдоль ручья, пересекающий сквер, делают лестницу. Работы планируют завершить в ноябре.

Кроме того, дополнительно город Кяхта получит из федерального бюджета 54 млн. рублей на благоустройство центральной части города. Единственное в Бурятии историческое поселение федерального значения получило в этом году грант в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект будет реализован в течение 2019 и 2020 годов.

Преображаются и дворы в сёлах Кяхтинского района. В них ставят детские игровые комплексы. А жители двора Кяхты на улице Пограничная, 34 кроме уличных тренажёров захотели установить во дворе небольшую сцену для детских праздников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
благоустройство Кяхта Бурятия Кяхтинский район
 
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